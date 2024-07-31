勞動部近日預告「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」，擬調整多個行業別職災保險費率，預計2025年起把職業災害保險平均費率從0.20％提升至0.21％，因受雇勞工的職災費率由雇主全額負擔、職業勞工則要自付60％，預估將影響包括家庭護工雇主在內的82萬個投保單位及200萬餘名職業工會勞工，後續待報行政院後才能公告實施。

從預告費率表的55個行業來看，陸上運輸業費率不變，建築工程業與機電、管道及其他建築設備安裝業調降0.01個百分點，其他行業別皆是調高，最大幅度上看0.05個百分點，調整後行業別災害費率介於0.05％至0.89％。

勞動部官員表示，受到《勞工職業災害保險及保護法》上路，加保人數增加、薪資上限提高使保費增加，但修正後的給付標準也大幅提高，如傷病給付前2個月給付增加從70％增加至100％、新增多項津貼及給付，還有捐助成立財團法人職業災害預防及重建中心，更因近年新冠肺炎給付大幅增加，才會調整職災費率微幅調整費率，預告後仍要報請行政院核定後公告後才能施行。

「調整幅度仍太低了」，工傷協會專員劉念雲說，本次職災保險費率調整部分仍基於舊法的經驗值，新法上路後納保人數、投保薪資上限及給付調整，使保費增加外，也使給付提高許多，但實務上仍有許多勞工不清楚退保後職業病追蹤健康檢查，導致我國職業病發現率黑數高，且退保後醫療補助也不如在職醫療給付，加上還要捐助財團法人職業災害預防及重建中心，提醒應適時提高以滿足職災勞工所需。