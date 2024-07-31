兵馬俑不需要遠距離看！《大秦雄風．兵馬俑與秦始皇帝陵特展》首度應用3D列印技術與作舊工藝，展出各類兵馬俑、復原彩俑，近距離甚至可以增加互動性地接觸大秦工藝。
《大秦雄風》30日起在桃園中原文創園區登場，秦始皇帝陵博物院陳列展覽部副主任葉曄介紹，秦人「事死如事生」的觀念反應在秦始皇帝陵的建築布局和陪葬坑分布，整體展現出「若都邑」的設計思想，地下王國是地上王國的再現，模擬了秦都咸陽的建築理念，內外兩重城垣象徵宮城和外郭城，封土和封土下的地宮象徵秦始皇生前的皇宮。
陵域內各陪葬坑，如文官俑坑、鎧甲坑，銅車馬坑、馬廄坑、百戲俑坑等先後發現的陪葬坑已達180座，是秦始皇生前所享用和擁有之物的縮影。
葉曄指出，由考古資料發現秦俑原是通體施彩的，因各種因素而在出土時彩繪大部分損毀，出土後溼度也會造成彩繪起翹、剝落，因此保護修復亦是博物館研究的重要工作之一，以彩繪而言會以加固劑對彩繪層和生漆層進行加固，陶俑則需要經過現狀記錄、清理、黏接、加固等處理。而整個陶俑修復過程也都會記錄成詳細的圖文資料，形成修復檔案。
此次《大秦雄風》除了展示秦文化遺址的考古新發現，更以3D列印技術，展現高級軍吏俑、武士俑、立射俑、騎兵俑、車右士俑、車左士俑、御手俑等多類型俑的精細樣貌，這也是兩岸首度公開的成果。葉曄表示，正因為秦俑的維護修復以及對展示環境的要求甚高，而3D列印的秦俑除了外觀、紋理和真品幾乎一模一樣，讓研究可以更近距離，對觀眾而言亦能有更多貼近文物甚至互動的體驗。
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