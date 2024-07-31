台鐵票價凍漲29年，交通部長李孟諺30日鬆口，台鐵9月將送調漲方案至交通部，會綜合性考量是否一次調足。針對東部鐵公路天災不斷，交通部將施作更多防護措施，並研議改線，採原路線架高或往西以隧道延伸，台鐵也啟動災害路段安全評估，分析改線可行性，初步報告年底出爐。

李孟諺指出，台鐵票價29年沒調，跟其他國家比也偏低，預估9月台鐵會提出票價調整方案，後續要經過董事會、交通部審議，再報至行政院，調整規模則會根據國家經濟環境、物價及台鐵永續經營做綜合性考量，討論是否一次調足。

李孟諺說，台鐵營收顯著成長，目前不僅增加運能、發展附屬事業，另在南港還有全台最大都更案、雙子星大樓的收入可期，有望2028年開始有盈餘，盼台鐵在人員訓練養成花更多心力，善用公司化機會做好轉型。

台鐵統計，公司化後上半年營收達157.93億元，較去年同期增加9.95億元，成長6.72％。台鐵拓展副業收入，包括南港案、雙子星大樓、鳳山車站等，還有屏東站商業區都更案、員林車站及北市安東街舊宿舍群等招商計畫，全數完成後，每年租金約可收20億元，目前副業占整體營收約2成，未來盼達4成。

針對東部鐵公路屢因天災中斷，李孟諺直言有必要檢討路線，台鐵軌道位置較低，易受土石流或溪水暴漲影響，新路線也許是原路線架高，或往西延伸多做長隧道，這段路廊易受災，須重新審視安全路線，請台鐵和顧問公司檢討，務必在兼顧安全下正常營運。

李孟諺指出，這些都是0403花蓮大地震的後遺症，受災路段搶修中，未來因應土石流與落石，祭出整套鐵路防護措施，包括明隧道、防落石牆、高拉力彈性網等，已在發包階段，估明年4至5月完成，也於花蓮增設14支監視器並派員24小時監控。