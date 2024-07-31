遙控無人機技術發展迅速，全台無人機註冊數已超過4萬架，交通部民航局將修正「遙控無人機管理規則」，放寬註冊、學習操作證年齡限制至14歲並延長效期，同時祭出1年輔導期，將分3階段全面納管市售無人機，強化安全監理機制，提升無人機品質與安全性。

民航局統計，截至6月底，全台無人機註冊達4萬368架，合格人員操作證數量1萬9573張，具執行無人機商業活動資格的法人團體共742個，每月由民航局審查及會商地方政府同意的活動案件逾500件，顯示無人機科技應用逐漸融入大眾生活。

民航局表示，為讓無人機教育與活動向下扎根、便於推廣，無人機學習操作證申請年齡將由16歲下修至14歲，各類操作證效期也從2年放寬至3年，並適度調整規費，過去每種形式檢驗不分重量皆1萬元，未來將以公斤數分級。另活動申請以往不分場地皆500元，日後綠區維持原價，但機場周邊因涉及多項協調將調漲。

民航局說明，未來註冊的無人機皆需通過數位發展部認可的專業單位資安檢測，原無須飛安與商品檢驗的25公斤以下無人機，日後將全面納入檢驗，未逾2公斤無人機需取得經濟部標檢局商品檢驗證明文件，2公斤以上無人機則需取得民航局型式檢驗合格證。

國內無人機製造商應取得經濟部工業局核發工廠登記證，進口無人機則由財政部專屬貨品號列管理審核，並符合國家通訊傳播委員會射頻管理規定。

民航局也祭出1年輔導期，今年12月起分3階段實施，先由民航局輔導業者了解法規並完成檢驗登錄，明年12月起市售遙控無人機皆完成登錄後，輔導法人使用合格無人機，經2年緩衝，2027年12月起，法人飛航活動時將全面使用經檢驗合格並完成登錄的無人機。