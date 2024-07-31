時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 07/30 07/29 漲跌

8月RSS3 205.90 206.00 -0.10

8月RTSR20FOB 161.80 163.50 -1.70

(鄧凱綺)(商品行情網)

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