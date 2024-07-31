【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 10月棉花期貨07/30收盤每磅68.15美分，上漲0.64美分。(商品行情網)

《棉花期貨》NYCE：07/29 10月棉花漲1.44美分，每磅為67.51美分
《商情》空頭回補 7/29棉花漲逾2%
《棉花期貨》NYCE：07/26 10月棉花跌1.14美分，每磅為66.07美分
《商情》銷售數據疲軟 7/26棉花走勢下跌
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