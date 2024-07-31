雲林縣台西鄉上千公頃文蛤池因颱風淹水，雨水造成池水鹽度不足，文蛤生長大受影響，漁民30日表示，文蛤的災損有延遲性，希望相關單位日後能協助申請天然救助。（張朝欣攝）

凱米颱風造成全台多處淹水，許多民眾損失慘重，賴清德總統宣布淹水50公分以上受災戶每戶補助2萬元，50公分以下低收入戶補助1萬元。鑑於雲林縣淹水嚴重，縣長張麗善30日也宣布，淹水50公分以上受災戶除中央救助金外，縣府再加碼2萬元。另外，針對漁民反映文蛤延遲性災損難申報，縣府也將設法協助。

張麗善表示，凱米颱風來襲，雲林部分鄉鎮淹水嚴重，家電、家具泡水損壞，初估有1500戶受災。為減輕鄉親負擔，縣府決定比照中央，淹水50公分以上受災戶再加碼2萬元，50公分以下低收入戶加碼1萬元，最高共可申領4萬元，希望幫助民眾盡速整理家園，恢復正常生活。

縣社會處長林文志指出，根據各公所回報資料，全縣約有1500戶淹水達50公分以上，請民眾於災害發生後1個月內，檢附「3個月內水電費繳納證明」、「可辨識門牌及受災情形照片4至6張」、「存摺封面影本及其他證明文件」，向發生地所屬鄉鎮市公所申請救助金。

台西鄉文蛤池達上千公頃，是全台文蛤主要產地，今年初文蛤苗因天候不穩定導致部分損失，入夏後溫度飆高，文蛤生長變得緩慢，產量也受影響；此次凱米颱風來襲，整個台西鄉文蛤養殖區都淹水，文蛤因水質改變出現閉口情況，很容易暴斃，目前只能盡速抽海水平衡養殖池水的鹽度。

漁民李宗燦表示，文蛤池淹水已逐漸消退，但因部分堤岸破損，需要時間修復，目前雖未發生大量暴斃情況，但因文蛤體質受損，日後隨時可能出現延遲性災損。

農業處指出，農業部本月28日已公告雲林縣為天然災害（魚塭養殖、牡蠣養殖）現金救助及低利貸款地區，請受害漁民8月7日前向各公所申請。對於文蛤的延遲性災損，也請漁民隨時拍照或錄影存證，縣府會協助大家向中央申請救助。