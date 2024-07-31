日本是台灣第3大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，產業與新北市布局高度重合，新北市副市長劉和然率領市府寶高園區開發團隊赴日本，30日在東京會議中心舉辦招商說明會，吸引智慧交通、AI、生技醫療等領域約60家日本企業參與，透過駐日代表處、台日產業推動辦公室，以及日台交流協會全力協助，日本京都府商工勞動觀光部官員亦到場與市府團隊交流。
劉和然7月29日至8月2日率新北市團隊赴日本招商，行銷新北市宜居宜商的優質投資環境與高效率的行政團隊，邀請日本企業踴躍投資新北，他昨在東京會議中心致詞表示，新北市擁有404萬人口，超過27萬家公司行號、逾2萬家工廠，ICT產業更占台灣25％，產業實力全台第一，更是全球企業投資的第一選擇。
劉和然說，新北市也是全台灣第1個簽署「氣候緊急宣言」的城市，隨後在2022年發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，宣示新北市邁向零碳城市的決心。
此外，新北市政府也積極創造更多產業空間讓企業可以在新北市深耕擴展，除了寶高園區以外，目前有多項都市計畫整體開發案及非都市土地開發案執行中，可提供約800公頃產業儲備用地；同時推動工業區立體化及工業區都更，協助廠商朝立體化發展，讓廠商可以自主爭取更多產業空間，在新北市深耕、茁壯。
經發局表示，日本招商重點不僅要向國際企業充分推廣寶高智慧產業園區的特色，也蒐集日本廠商意見與考察智慧園區規畫建置，回饋在後續的二期開發作業。日本企業對寶高智慧產業園區的企業陣容，以及低碳、環保永續、智慧科技等核心理念，表達高度興趣，可望成為投資新北市的潛在廠商，為產業發展注入新血。
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