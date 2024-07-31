【時報記者張漢綺台北報導】詠業科技(6792)113年上半年每股盈餘為1元，詠業表示，雖然下半年整體產業復甦狀況仍有待觀察，預期下半年會比上半年好，上下半年有望是45:55，明年也會比今年好。

詠業第2季合併營收為3.08億元，較第1季成長1%，單季稅後淨利2192萬，單季每股盈餘為0.47元；累計113年上半年合併營收6.13億元，營業毛利1.81億元，稅後淨利4701萬，每股盈餘為1元。

詠業表示，113年上半年主要因為市場及消費力尚未回復，客戶訂單較為保守，影響第2季營收及獲利；目前整體產業雖有逐漸好轉趨勢，但目前地緣政治、美國大選及聯準會利率政策對全球影響仍有不確定性，預估113年下半年整體產業復甦狀況仍有待觀察，但公司仍抱持審慎樂觀態度。

詠業表示，由於諸多新產品及新應用如智慧水中浮標產品等也已持續獲得客戶承認，其中部分產品已進入最後量產前的測試階段，這些都將會是今年業績成長的主要動能，預期今年營收及獲利表現應有逐季上升機會，下半年會比上半年好，明年也會比今年好。