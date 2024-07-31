【時報-台北電】因受國際宏觀因素影響下，投資者在美國聯邦儲備理事會(FED)會議前交投謹慎，認為周三降息的可能性幾乎為零，但押注在9月份的下一次聯準會(FED)會議上降息，影響美元指數上漲，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，加上，最大消費國中國，在糾正經濟增長疲軟方面，幾乎沒有採取任何實質的刺激政策措施，中國房地產業的持續困境，官方數據顯示，2024年上半年中國房地產投資年減10.1%，房屋銷售面積下降19%，中國宏觀數據缺乏大幅度復甦，以及缺乏針對金屬消費行業的刺激措施等，令市場持續擔憂中國近期需求仍將呈現疲軟態勢，多頭基金避險出脫了結，致倫敦(LME)錫價下跌。
終場周二(7/30)倫敦(LME)期錫下跌1.76%，較前一日下跌517美元，報每公噸28,779美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）
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