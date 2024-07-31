繼今年2月，高雄港旅運中心首次同時迎來里維拉號及挪威寶石號2艘豪華國際郵輪後，30日再次有「雙郵輪」停靠，有「海上豪宅」之稱的世界號已於28日停靠旅運中心，30日下午4時，挪威奮進號停靠，搭載台灣旅客出航，不少人早早就來等待，目睹大船緩緩進港，搶拍2艘郵輪比鄰的難得畫面。

有「海上豪宅」之稱的世界號船長196公尺、寬29公尺，載客數僅200人，與一般郵輪不同，是住宅式郵輪，旅客擁有船艙房產權，從官方網站可見，內部裝潢精緻、奢華，世界號於28日停靠高雄港旅運中心，在高雄停留3天2夜，30日晚間11點離港，前往菲律賓馬尼拉，身價不凡的郵輪停靠在港都，吸引不少人朝聖。

另一艘挪威郵輪奮進號，船上設有酒吧、歌劇表演及國際知名五星品牌合作SPA沙龍等服務，主打如置身海上度假村，船長約268.6公尺，於2021年斥資31億台幣升級改裝，今年首度開啟亞洲航線，繼基隆港及澎湖港後，終於來到高雄港首航，不少民眾得知訊息，早早前來等待，30日下午3時許，奮進號緩緩入港，有人興奮高喊：「來了來了！」也有攜家帶眷前來，加上天氣晴朗，2艘郵輪比鄰停靠，相當壯觀，眾人拿起手機趕緊拍下這難得的一幕。

奮進號於30日晚間8時離港後將到基隆港搭載旅客，這也是繼今年2月28日同時迎來里維拉號及挪威寶石號2艘豪華國際郵輪後，再次有「雙郵輪」畫面，更是首次母港郵輪及掛靠郵輪同時停靠，工作人員也提早就緒，協助旅客通關。