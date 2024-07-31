台20線南部橫貫公路自2020年恢復全線通車後，成為台灣重要景點，由於午後夜間管制入山，民眾無緣欣賞夜晚星斗，台東縣府30日公布南橫埡口滿天星斗縮時影像，震撼網友，直呼太美。縣長饒慶鈴表示，歡迎民眾到台東看熱氣球、聽海浪、數星星。
台東縣府交通及觀光發展處觀光遊憩科長洪婕雅說明，颱風導致南橫電力及網路不穩，南橫埡口即時影像「鏡頭君」暫時休假中，請民眾體諒；至於東海岸東河鄉、成功鎮三仙台的星空，歡迎大家到現場觀賞。
南區養護工程分局關山工務段指出，南橫東端僅剩埡口路段因災害受損，搶修工程持續施作中，因此暫時管制、不開放一般民眾通行，而南橫東段向陽至海端路況皆可正常通行，呼籲民眾颱風過後，若非必要請勿前往山區。
交通及觀光發展處長卜敏正說，台東近期3場大型活動，讓大家從白天歡樂到夜晚。包括8月1日、2日的熱氣球光雕音樂會，邀請冰球樂團及玖壹壹擔任壓軸嘉賓；台東最美星空音樂會8月3日在卑南達魯瑪克文化廣場舉行，幸福歌姬梁文音、空靈系女聲163braces將帶領大家體驗最美的星空音樂。
天文學博士李昫岱表示，今年英仙座流星雨最佳觀看時間是8月12日晚上11時到13日清晨。他說，台東海邊包括成功鎮三仙台、東河鄉金樽沙灘和台東市加路蘭光害小，相當適合觀賞流星雨。台東縣府特別為此在8月11日、12日晚間加路蘭及三仙台加開「流星雨星空導覽」場次。
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