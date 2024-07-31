台灣性別友善觀光協會近日於高雄成立，第1屆理事長由籌備主委鄭阡荏當選，他提到，台灣彩虹觀光經濟上看數十億元，未來將會繼續推動性別友善觀光標章。高市觀光局長高閔琳指出，高雄是全國第1個推動「伴侶註記」的城市，目前有20家性別友善旅宿，將持續推動及號召更多旅宿業者加入行列。

台灣性別友善觀光協會成立大會，包括高閔琳、高市議員湯詠瑜、張博洋與人權團體，以及近百位泛觀光業者響應參加，如旅宿業、零售業、餐飲服務業、旅行社、觀光工廠、遊樂園、包車旅遊等業者共襄盛舉。

高閔琳提到，同婚已經通過5年，高市府關注性別友善議題，在許多活動努力融入性平意識，也率先開創性別友善旅宿制度，目前高雄已經有20家性別友善旅宿，接下來會持續推動。

高閔琳說，高雄今年拿下觀光滿意度全國第1，隨著台灣性別友善觀光協會成立，可協助觀光局更全面推動性別友善政策，期盼大家一起努力，打造高雄成為最性別友善的城市。

鄭阡荏指出，台灣是亞洲第1個通過婚姻平權的國家，且獨特島嶼型態孕育豐沛、多元的旅遊資源，應該繼續打造人權進步的象徵指標「性別友善」。觀光產業需建立1套完善且清晰的準則，讓每個遊客能輕鬆安心享受旅遊時光。

鄭阡荏強調，未來3年任期將繼續推動性別友善觀光標章，並主動與各地方政府互動，協助推動產業中的性別友善。今年將主辦3場教育訓練，並針對曾輔導過的業者協助取得協會頒發的性別友善觀光標章。

台灣性別友善觀光協會說明，核心價值首要推動「台灣性別友善觀光標章」，結合學界觀點、LGBTQ+多元性別旅客的使用者需求及橫向連結泛觀光旅遊、旅宿業等經營者的經驗共同討論，建構完整評鑑標準。