【時報-台北電】個股重大訊息：
1.瑞昱（2379）：30日召開法說會，第二季繳出不俗成績，雙率雙升下，單季每股稅後純益（EPS）8.55元，寫八季以來新高。瑞昱副總黃依瑋指出，受惠今年各項大型運動賽事激勵，第二季電視相關晶片動能佳，第三季在乙太網路、Wi-Fi 7等新應用加持下，傳統旺季仍值得期待；尤其在網路交換器，打入印度等新市場，為營運動能增溫。
2.精測（6510）：公布第二季稅後純益0.67億元、較上季獲利大增逾3.78倍，每股稅後純益（EPS）2.04元，該公司表示，受惠智慧型手機次世代晶片（AP）、超高速運算（HPC）等測試介面需求增溫推升第二季營運表現，下半年在AI相關需求帶動下，公司仍正面看後市營運展望。
3.智原（3035）：總經理王國雍30日於法說會上表示，歷經轉型發酵，智原已準備好了，有信心迎來成長；第三季營收將有雙位數成長，三大業務皆會增長。
4.華新（1605）：30日宣布，台南鹽水不銹鋼廠因颱風淹水，部分設備停產檢修兩周，恐影響7月底至8月上旬不銹鋼事業出貨及營收，8月不銹鋼盤價採取與客戶個別議價。與市場預期英國倫敦金屬交易所（LME）鎳3個月期貨及現貨行情跌破1.6萬美元，調降8月盤價有落差。
5.中磊（5388）：30日召開法說會，由董事長王煒與總經理林斌親自主持，中磊上半年稅後純益12.2億元，年增18.1％，上半年每股稅後純益（EPS）4.19元，展望後市，王煒表示，在新世代寬頻產品包括10G高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、Wi-Fi 7無線裝置、5G FWA固網無線接取設備出貨看好下，下半年營運動能穩健，明年上半年市況可望較顯著回升。(編輯：柳繼剛)
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