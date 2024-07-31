迎接農曆民俗月，超商觀察往年中元節搭暑假出遊旺季，帶動泡麵、飲料、零食等類別業績較前一季成長1成，以8月上旬至中元前夕為旺季，加上小家庭、單身族逐漸普及化，因此今年普渡主打精緻化提案，並與三麗鷗、柯南等人氣IP聯名；另毛孩商機悄然興起，現在還推貓狗普渡箱，意味傳統節日正慢慢融入現代生活新元素。
全家搶攻「萌鬼商機」與三麗鷗推聯名福箱，每款售價399元，共有「中元歡樂零食箱」、「中元家戶需求箱」與便利店首見的「中元素食平安箱」共3種規格，內含價值逾500元商品，附專屬三麗鷗明星毛巾，其中「中元素食平安箱」還送Let’s Cafe單品香卡片，可換小杯單品美式，8月20日前買三麗鷗聯名福箱，可用49元加購三麗鷗編織購物袋，並可抽市價約50萬元的「賓士金條五兩」等獎項；另同時段至店鋪買指定零嘴任3件77折。
7-11於9月3日前推「超吉好運拜中元」主題專案架，結合貓貓蟲咖波、柯南等IP推用品零食組，拜完還可滿足蒐藏慾望；8月2日至8月4日推「超吉好運拜中元三支付滿額立折」活動，到門市買13大類別指定商品包含泡麵、零嘴等，以icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳，單筆全額支付滿222元立折22元，滿999元立折110元；預購方面首度與鎮瀾宮合作「代辦毛孩普渡」開賣「寵物普品箱」，協助緬懷已過世的毛孩。
OKmart此次中元檔期開賣「白沙屯媽中元平安箱」、「鎮瀾宮中元普渡澎湃組」，內含共11至14項商品，更首度開賣2款毛孩專屬的「鎮瀾宮寵物普渡箱」，分為狗狗組與貓咪組，各內含1.5Kg飼料、毛孩罐頭及獨家結緣品鎮瀾宮皮製鑰匙圈，8月11日前只要透過門市或OKLine網購群組下單，就能一次購足，預估全台門市業績可成長3成以上。
萊爾富今年與白沙屯媽祖合作打造限量普渡箱，每箱特惠499元，裡頭集結11款人氣指定零食、飲品及泡麵等多元商品，還有每箱隨機出的「米大師香菇芋頭炊飯」或「櫻花蝦油飯」，且隨箱附贈已過香爐、經媽祖加持的「媽祖庇佑茄芷袋」，即起至8月20日可透過門市購買，數量有限。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：