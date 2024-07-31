全家推便利店首見的「中元素食平安箱」，399元。（全家提供）

7-11預購首度與鎮瀾宮合作「代辦毛孩普渡」，開賣「寵物普品箱」。（7-11提供）

7-11主推「中元節限定樂事貓貓蟲咖波組」，399元，有機會獲絨毛抱枕或造型馬克杯。（7-11提供）

OKmart「白沙屯媽中元平安箱」放入多種民生物資滿足北中南消費者需求，888元。（OKmart提供）

萊爾富與白沙屯媽祖合作打造限量普渡箱，499元。（萊爾富提供）

迎接農曆民俗月，超商觀察往年中元節搭暑假出遊旺季，帶動泡麵、飲料、零食等類別業績較前一季成長1成，以8月上旬至中元前夕為旺季，加上小家庭、單身族逐漸普及化，因此今年普渡主打精緻化提案，並與三麗鷗、柯南等人氣IP聯名；另毛孩商機悄然興起，現在還推貓狗普渡箱，意味傳統節日正慢慢融入現代生活新元素。

全家搶攻「萌鬼商機」與三麗鷗推聯名福箱，每款售價399元，共有「中元歡樂零食箱」、「中元家戶需求箱」與便利店首見的「中元素食平安箱」共3種規格，內含價值逾500元商品，附專屬三麗鷗明星毛巾，其中「中元素食平安箱」還送Let’s Cafe單品香卡片，可換小杯單品美式，8月20日前買三麗鷗聯名福箱，可用49元加購三麗鷗編織購物袋，並可抽市價約50萬元的「賓士金條五兩」等獎項；另同時段至店鋪買指定零嘴任3件77折。

7-11於9月3日前推「超吉好運拜中元」主題專案架，結合貓貓蟲咖波、柯南等IP推用品零食組，拜完還可滿足蒐藏慾望；8月2日至8月4日推「超吉好運拜中元三支付滿額立折」活動，到門市買13大類別指定商品包含泡麵、零嘴等，以icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳，單筆全額支付滿222元立折22元，滿999元立折110元；預購方面首度與鎮瀾宮合作「代辦毛孩普渡」開賣「寵物普品箱」，協助緬懷已過世的毛孩。

OKmart此次中元檔期開賣「白沙屯媽中元平安箱」、「鎮瀾宮中元普渡澎湃組」，內含共11至14項商品，更首度開賣2款毛孩專屬的「鎮瀾宮寵物普渡箱」，分為狗狗組與貓咪組，各內含1.5Kg飼料、毛孩罐頭及獨家結緣品鎮瀾宮皮製鑰匙圈，8月11日前只要透過門市或OKLine網購群組下單，就能一次購足，預估全台門市業績可成長3成以上。

萊爾富今年與白沙屯媽祖合作打造限量普渡箱，每箱特惠499元，裡頭集結11款人氣指定零食、飲品及泡麵等多元商品，還有每箱隨機出的「米大師香菇芋頭炊飯」或「櫻花蝦油飯」，且隨箱附贈已過香爐、經媽祖加持的「媽祖庇佑茄芷袋」，即起至8月20日可透過門市購買，數量有限。