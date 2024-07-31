來自產業界的經濟部長郭智輝，近日接受媒體專訪提到：台灣電價油價，是全亞洲最便宜，也因為價格低廉，導致勞工薪資無法提升。部長的意思是在對台灣廣大勞工說：要薪水調漲就要支持經濟部油電雙漲先，還是另有盤算呢？
台灣當前的油價、電價的決定，是由專業委員制的審議委員會來決定，但這個立法院會期已有要求油電價凍漲的決議。也就是說：原本的油電價要不要漲、該不該漲，由「專業合議制」決定，轉而立法院「民意代議制」要求凍漲，以致油電價格是否調漲，呈現專業與民意的對決與拉扯的停滯態勢。
油電價格是經濟部的主管業務，面對這樣的態勢，經濟部長郭智輝身為部長職責，當然要有解決的方法或解套的作為。
但是，令人意外的是：來自「產業界」的經濟部長郭智輝，卻不是尋求理性的經濟供需，來解決油電價格是否調漲的民生問題，而是視油電雙漲為一個「政治僵局」，也就是：鼓動「民粹」直接訴求台灣廣大勞工：企圖以「調漲薪資」這第三股力量，採政治手段，來解套物價通膨的經濟問題。
要說經濟部長郭智輝很有政治頭腦？還是，將台灣廣大勞工當作笨蛋呢？難道，經濟部長郭智輝是要台灣廣大勞工上街頭高喊：油電雙漲要嗎？倘若油電雙漲成真，甩鍋給勞工扛責任，這簡直是世界奇聞！
基本工資可以由政治決定，但薪資卻是由市場決定。經濟部長郭智輝犯了一個錯誤：若確認要油電雙漲，企業主還沒要調漲勞工薪資，就會因為企業的經營成本的增加，先向經濟部抗議了。
郭智輝想用為勞工調薪，以解決油電雙漲的政治僵局，再把物價通膨問題轉嫁成企業主與全民大眾的損失。以前有個廢核四、凍漲電價的王美花，現在又來了一個油電雙漲、甩鍋企業、勞工的郭智輝，真是厲害了！不愧是民進黨的經濟部長。（作者為新黨輿情中心副主任）
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