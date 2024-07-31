【時報記者任珮云台北報導】安碁資訊(6690)公告113年第二季財報，合併營收5.29億元，年增18%；營業毛利2.13億元，年增21%，毛利率40.3%；營業淨利7107萬元，年增32%；稅後淨利5596.5萬元，年增23%；第二季每股純益2.54元，優於去年同期2.07元。

安碁資訊為國內第一家IPO的資安服務廠商，上半年合併營收達9.81億元，年增16%；營業毛利3.96億元，年增17%，毛利率40.37%；營業淨利1.27億元，年增24%；稅後淨利1億元，年增19%；上半年每股純益4.57元，優於去年同期3.83元。在營收連創新高的挹注下，安碁資訊刷新單季營收新高紀錄及連續五年雙位數成長的亮麗成績單。

董事會同時通過辦理現金增資發行新股案，增資主要目的為擴大業務充實營運資金、轉投資子公司宏碁雲架構服務公司及償還銀行借款。對子公司投資主要是因應資料中心的機電系統隨AI算力提升，進行擴建及汰換機電設備，並購置綠能設備等。本次現金增資發行800萬股，每股發行價格暫定為新台幣200元，依公司法規定保留發行新股總額之10%由員工認購，另依證券交易法規定，提撥發行新股總額10%公開申購，其餘80% 洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

展望下半年，安碁資訊除了原有的簽約專案外，看好政府資安法規的實施要求，上市櫃企業、電商網購及中小企業在資安投資的大幅成長；因應企業上雲面臨的安全威脅，陸續與三大雲端業者洽談雲端安全防護合作，提供專屬客製的資安防護韌性服務與資安檢測服務，為下半年整體營運帶來穩健成長動能。