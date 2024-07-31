大陸國務院新聞辦公室30日舉行推動高品質發展系列主題記者會，大陸海關總署指出，外貿實現跨越式增長，為中國實現高品質發展提供堅強保障。中共十八大以來，大陸外貿年均增長近1.6兆元（人民幣，下同，約合新台幣7.04兆元）；貨物貿易總額連續7年位居全球第一。同時以實際數字強調，所謂新能源產業產能過剩論調，是偽命題。

大陸央視新聞報導，大陸2023年外貿進出口總值（41.76兆元）較2012年增長了17兆元，這個數字放在2023年世界各國貿易排行榜中，排名靠前（第四位）。2012年中共十八大以來，同期海關監管貨物量也大幅增長54.5％。大陸貨物貿易總額連續7年位居全球第一，已成為150多個國家和地區的主要交易夥伴，外貿企業數比2012年翻了近一番。

大陸汽車、積體電路、鋰電池等高技術、高附加值、綠色產品2023年出口較2012年分別增長8倍、1.8倍、15.2倍。今年上半年，外貿首次突破21兆元，規模再創新高。

中國海關總署副署長趙增連表示，有論調炒作大陸新能源產業「產能過剩」，這實際上是偽命題，既不切合實際，也有違市場經濟發展規律。

趙增連說：「比如電動汽車，國際能源署測算，到2030年，全球電動汽車的銷量將會達到4500萬輛左右，這個數字相當於2023年全球銷量的3倍、中國產量的5倍，大陸的新能源產品不僅不過剩，反而豐富全球綠色供給，為全球應對氣候變化貢獻中國力量。

趙增連稱，創新讓中國外貿發展的底氣越來越足。2023年大陸出口高技術產品同比增長6％，占出口總值的18.7％。2023年自主品牌產品出口增長9.3％，占整體出口的21％。

其次，綠色成為外貿高品質發展鮮明的底色。大陸出口的每10輛汽車中有4輛是電動汽車，每10輛軌道機車中有7輛是電力機車，出口的蓄電池近九成是鋰電池。

第三，區域協調發展穩固了外貿的底盤。東部地區進出口連續三年超過30兆元。中西部地區外貿占比提高近7個百分點。