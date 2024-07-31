為了衝刺國際觀光，大陸國家移民管理局發布公告，與大陸建交國家公民持護照到香港及澳門後，如經註冊旅行社團再入境海南，可免簽證停留不超過144小時。分析認為，此舉可吸引新加坡等東南亞旅客，從而增加香港旅遊業收入。
大陸國家移民管理局30日公告稱，自當日起，與大陸建交國家的公民持普通護照到香港、澳門後，經在香港、澳門合法註冊的旅行社組團（2人以上）入境海南旅遊，可免辦簽證停留不超過144小時。
公告指出的入出境口岸，為設於海南省的所有對外開放口岸，須整團入境、出境，活動範圍為海南省行政區域，停留時間自入境次日零時起算。據官方稱，該政策有利於促進港澳地區經濟發展，推動港澳地區與海南自由貿易港交流交往。
《北京青年報》引述同程研究院首席研究員程超功指出，經港澳地區入境海南省旅行團144小時免簽政策的落地對海南入境遊市場是一個重大利多，將進一步提升海南國際度假勝地的影響力。
報導指，暑期旅遊旺季以來，海南成為港澳居民及當地外國遊客入境大陸旅行的熱門目的地之一，其中，香港與海南兩地的航班客流量年成長近四成。
另據《香港01》報導，香港旅遊促進會總幹事崔定邦形容該措施為難得的「好牌」，認為新政策可加強香港成為大陸的門戶，有助建立一程多站的旅遊模式，相信可吸引新加坡等東南亞旅客經香港的旅行社組團，前往海南旅遊，從而增加香港旅遊業的收入。
此前，大陸於15日將144小時過境免簽政策適用口岸增至37個。攜程數據顯示，2024年第二季，享受過境免簽政策的54個國家的境外遊客，入境大陸旅遊訂單較第一季成長28％。
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