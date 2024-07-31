中共中央政治局30日召開會議，由中共中央總書記習近平主持，分析當前經濟形勢、部署下半年經濟工作，並審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。面對大陸內需不足，會中強調要以提振消費為重點擴大國內需求；加大民生保障力道，強化包含大學畢業生等就業優先，並持續防範化解重點領域風險，進一步做好保交房，加快建構房地產發展新模式。

新華社報導，該會議指出，當前外部環境變化的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，須增強風險意識和底線思維，主動應對且保持戰略定力與發展信心，唱響中國經濟光明論。

會議中強調，下半年改革發展穩定任務很重，要加快建構新發展格局，因地制宜發展新質生產力，推進中國式現代化進一步全面深化改革，並以此為動力促進穩增長、調結構、防風險。

尤其大陸上半年經濟發展屢被點名內需不足，會議中提到，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，採多管道增加民眾收入，提高中低收入族群的消費能力意願，並把服務消費作為消費擴容升級的重點，更要進一步調動民間投資積極性。

會中也強調，要加大保障和改善民生力道，強化就業優先政策，做好大學畢業生等重點族群就業與低收入人口的救助幫扶、織密紮牢社會保障網，更要做好防汛抗洪救災，夏季用電高峰期間的能源電力供應等。

針對產業面，則要培育新興產業與未來產業，推進高水準科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關，並提高行業自律、防止「內捲式」惡性競爭，藉由強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能的退出通路。

會議中表示，要持續防範化解重點領域風險，落實房地產市場平穩健康發展的新政策，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快建構房地產發展新模式。

另就整治形式主義部分，則要改善制度建設與執行，為基層減負賦能，理順基層權責，對黨員幹部特別是基層群眾反映強烈的凸出問題，要發現一個整治一個，從形式主義、官僚主義的束縛中解脫出來。

新華社30日也發布習近平26日與黨外人士座談下半年經濟工作的報導。習表示，要加速建構新發展格局，因地制宜發展新質生產力，著力推動高品質發展，圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好態勢。