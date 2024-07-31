巴黎奧運激烈開打，全台運動迷都奮力為中華隊選手加油，京站同慶奧運賽事，即日起至8月11日，只要台灣選手奪金牌，Q卡友單筆消費滿3000元最高送500點，銀牌則送300點、銅牌送200點；另外，若台灣選手贏得首枚金牌，京站加碼隔天起連5天推美食優惠，包括不二弄咖啡的美式咖啡外帶買1送1等。

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