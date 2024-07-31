《今日焦點新聞》大陸車銷台 強制國產化

【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.台積電德國廠，8月20日動土。(工商時報)

2.輝達超級晶片送樣，拉貨潮來了。(工商時報)

3.群創Q2賺了！擺脫連八季虧損。(工商時報)

4.主動式ETF，2026規模衝2000億。(工商時報)

5.交通部祭最大觀光刺激，台機票買二送一。(工商時報)

6.麟洋配勝美國，8強賽聽牌。(中國時報)

7.大陸車銷台，強制國產化。(經濟日報)

8.再生能源轉型進度落後，太陽能、風力發電量未達標。(經濟日報)

9.中國晶圓大廠殺價戰自傷7分，世界先進笑迎轉單、毛利率將重返3成。(電子時報)

10.供應鏈買保險成顯學，中磊：誰付保費才是重點。(電子時報)

大陸頭條：

1.跨境電商「領跑」進出口，上半年同比增長10.5%。(證券時報網)

2.上海19條措施吸引社會資本進入創業投資領域。(證券時報網)

3.上半年手機出貨量創近3年新高，消費電子行業景氣度回升。(證券時報網)

4.2024數博會將於下月舉辦，數位經濟規模不斷壯大。(證券時報網)

5.汽車拆解概念走紅，交運股份「四連板」提示風險。(證券時報網)

國際頭條：

1.以色列宣稱在襲擊貝魯特時擊殺真主黨高階指揮官。(路透社)

2.觀望科技巨頭財報，標普500、那指下挫。(路透社)

3.微軟悲觀的雲端增長顯示AI回報需要更長時間。(路透社)

4.大型科技股在財報和Fed會議前繼續下跌。(華爾街日報)

5.中共中央政治局承諾將加大對經濟支持力度。(華爾街日報)

6.美銀策略師：美股未來數月可能面臨更大下行風險。(華爾街日報)

(編輯：李慧蘭)

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