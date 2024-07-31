大陸持續對台減少經貿優惠，學者指出，北京對台思維已更趨向鬥爭，加上美中經貿對抗發展升級，部分台灣產業從左右逢源變成左右為難。但也有學者認為，讓利惠台和社經融合仍是大陸對台經貿政策的主軸，應不會馬上取消《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），兩岸民間交流將更開放。

由中華民族團結協會、銘傳大學兩岸研究中心主辦的「新時代下兩岸變局觀察」時事座談會，之前在銘傳大學基河校區舉行。致理科技大學國貿系副教授張弘遠、政大兩岸政經研究中心主任魏艾在座談會上，就520後的兩岸經貿互動進行討論。

大陸財政部5月31日宣布，將取消ECFA對134個台灣進口產品的優惠稅率。張弘遠指出，ECFA早收清單目前已有近1／3的產品取消優惠關稅，上述第2波名單影響台灣出口金額約98億美元，加計首波中止項目合計近120億美元，占ECFA早收產品出口金額已近8成。

「大陸對台思維已經更趨向鬥爭」，張弘遠認為，大陸對台統戰背後已從「既聯合又鬥爭」，轉向「既鬥爭又聯合」。另美中經貿對抗的發展，目前已經進入到第三階段，即封堵大陸具有比較利益優勢的產業出口，這讓部分台灣產業（例如製造業部門）從左右逢源變成左右為難。

面對未來，張弘遠分析，高技術產業已經被美國的高牆所圈入，但傳產部門又因為過度鑲嵌而被鎖入大陸的產業環境，這對於台灣經濟結構就造成了「兩頭在外」的情況，短時間內雖不至於出現產業空洞化的現象，但對於台灣經濟發展與財富分配的效應，將會帶來弱化的影響。

魏艾則指出，民進黨政府對大陸的貿易往來有歧視性，進行嚴格審查，他認為必須對這種兩岸不公平的貿易形式進行檢討。且台灣經濟不是只靠資通訊產業，大陸減少ECFA對台關稅優惠，這對台灣中小企業帶來很大的壓力，連帶產生很多就業問題。

但魏艾判斷，讓利惠台和社經融合仍是大陸對台經貿政策的主軸，估計大陸仍會不經兩岸協商，提出所謂「惠台」政策。而賴清德總統的經貿政策或將延續蔡路線「倚美抗中」，但大陸應不會馬上取消ECFA，民間交流將更加普遍。