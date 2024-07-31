輝達、微軟紛紛大跌，美國晶片股股災重演，雖台積電ADR也重挫3.4%，但知名半導體分析師陸行之認為，晶片二哥AMD（超微）第2季財報與第3季財測雙優，盤後股價狂飆逾6%，或有機會成為台積電的救世主。

陸行之在臉書發文指出，去年曾經說過一個Nvidia救T同學（指台積電），這次看看會不會輪到AMD救T同學1次，這季度的法說指引高於/低於市場預期的，盤後一視同仁暴跌，高於市場預期的是利多出盡，低於市場預期的當然不用說了，但AMD今天公布3季度營收指引後，盤後上漲超過7%，以下整理幾個重點分享：

1.AMD預期第3季營收季增10~20%，年增16%，比市場預期好1%，主要受數據中心晶片驅動。

2.AMD公布第2季數據中心晶片營收達28.34億美元（AI GPU季增近50%，通用CPU季增近10%)，季增21%，年增115%，數據中心營業利潤達7.43億美元，營業利潤率達26.2%，季增3ppts，年增15ppts。

3.第2季庫存達5.04個月，季增5%，年增7%。

4. 因為有2.3億併購Xilinx的攤銷費用放在COGS，3.7億攤銷費用放在營業費用，第2季營業利潤率還是只有5%，但第3季有機會超過10%，但還是跟Nvidia差一大截。

5.微軟剛才公布第2季資本支出趕超谷歌達138.7億美元，年增55% vs.谷歌年增91%，看起來2家公司跟Tesla一樣，買AI GPU 不手軟，但花這麼多錢，短期獲利回收應該很困難。

6.從數據分析來看，AMD確實從Nvidia手上搶下一點AI GPU份額，估其第3季AI GPU份額超過5%，不知道Nvidia會不會來個大降價，還是會跟AMD分食市場。

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