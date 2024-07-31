【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以32.846元兌一美元收市，升值2.4分，成交值為10.32億美元。

2.集中市場30日融資增為3259.47億元，融券減為197977張。

3.集中市場30日自營商賣超75.50億元，投信買超94.32億元，外資賣超236.08億元。

4.瑞昱（2379）30日召開法說會，第二季繳出不俗成績，雙率雙升下，單季每股稅後純益（EPS）8.55元，寫八季以來新高。瑞昱副總黃依瑋指出，受惠今年各項大型運動賽事激勵，第二季電視相關晶片動能佳，第三季在乙太網路、Wi-Fi 7等新應用加持下，傳統旺季仍值得期待；尤其在網路交換器，打入印度等新市場，為營運動能增溫。

5.測試介面廠中華精測（6510）公布第二季稅後純益0.67億元、較上季獲利大增逾3.78倍，每股稅後純益（EPS）2.04元，該公司表示，受惠智慧型手機次世代晶片（AP）、超高速運算（HPC）等測試介面需求增溫推升第二季營運表現，下半年在AI相關需求帶動下，公司仍正面看後市營運展望。

6.國巨（2327）公布第二季財報，單季EPS以13.02元登11季新高紀錄，累計上半年獲利突破百億，年增28.1％，EPS達24.04元，在電子業可望名列前茅；由於國巨的存貨周轉天數已從第一季的130天降至120天，因應未來需求，國巨第三季將提升標準品稼動率，建立安全庫存。

7.封測大廠力成（6239）上半年稅後純益44.2億元，較去年大幅成長39.8％，每股稅後純益（EPS）4.77元。執行長謝永達表示，今年下半年西安廠將不再有營收貢獻，但在AI與HPC驅動記憶體和邏輯晶片需求同步增溫下，西安廠對力成的影響並不大，力成集團下半年營運看佳，且今年業績可較去年成長。

8.世界先進受惠於產能利用率提升，加上產品組合調整，第二季稅後純益季增41.4％，毛利率升至26.01％，增約2個百分點，公司估第三季晶圓出貨量及毛利率維持增長。董事長方略表示，目前車用和3C需求表現較弱，但全年營收仍可望雙位數成長。

9.智原（3035）總經理王國雍30日於法說會上表示，歷經轉型發酵，智原已準備好了，有信心迎來成長；第三季營收將有雙位數成長，三大業務皆會增長。

10.汽車業上半年財報，由中華車（2204）及裕日車（2227）30日率先出爐，裕日車受惠缺車狀況緩解，加上中國大陸轉投資業績好轉，本業業外皆爭氣好轉，上半年稅後純益9.82億元，較去年同期大幅成長90.68％，每股稅後純益（EPS）3.27元。

11.中磊電子（5388）30日召開法說會，由董事長王煒與總經理林斌親自主持，中磊上半年稅後純益12.2億元，年增18.1％，上半年每股稅後純益（EPS）4.19元，展望後市，王煒表示，在新世代寬頻產品包括10G高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、Wi-Fi 7無線裝置、5G FWA固網無線接取設備出貨看好下，下半年營運動能穩健，明年上半年市況可望較顯著回升。

12.華新（1605）30日宣布，台南鹽水不銹鋼廠因颱風淹水，部分設備停產檢修兩周，恐影響7月底至8月上旬不銹鋼事業出貨及營收，8月不銹鋼盤價採取與客戶個別議價。與市場預期英國倫敦金屬交易所（LME）鎳3個月期貨及現貨行情跌破1.6萬美元，調降8月盤價有落差。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)