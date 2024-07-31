《盤前掃瞄-國內消息》8月台股停看聽；群創轉型5.5代廠確定要賣

【時報-台北電】國內消息：

1.台股30日上演破底翻行情，拉出紅棒留206點下影線，終場收22,223點上漲59點，重返22,200點大關，7月來累計跌808點或3.51％，為2023年1月以來單月最大跌幅，31日收月線恐難逃長黑K棒並留千點「避雷針」。展望8月，四大名師一致看保守，認為短線弱勢反彈機率較高，中期修正格局不變。

2.晶圓大廠台積電確定於8月20日，在德國德勒斯登舉行歐洲半導體製造公司（ESMC）動土典禮。計畫如期於2024年底前動工，並預計2027年量產。台積電證實此事，並表示ESMC將聚焦特殊製程，終端應用在車用、工控的22／28奈米製程為主。

3.群創董事會通過授權董事長處分不動產案，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。群創南科D廠區TAC廠就是先前市場盛傳正在洽談出售的5.5代廠，群創公告等於證實了先前賣廠傳聞。而市場傳出買家就是先前盛傳的記憶體大廠美光。

4.2025年將是主動式ETF與多重資產ETF元年。金管會30日宣布，開放主動式及被動式多資產ETF，年底前法規齊備，明年即可望有首檔商品問世，預估到2026年規模上看2,000億元，且可為台灣培育更多資產管理人才。

5.台股7月中以來面臨估值修正壓力，高評價股紛紛遭賣壓調節，千金股淪為法人提款機，30日隨著賣壓宣洩告一段落，台股由黑翻紅，千金股更是率先強彈，15檔千金股中有12檔收紅且漲幅領先大盤。

6.交通部長李孟諺30日完整描述台灣交通建設的未來藍圖。他表示，「台灣沒有環島國道很漏氣」，未來每個縣市都要有國道或是快速道路，要建構一條環島高快速公路，他將在任內啟動高鐵東延到台東可行性評估，透過台鐵、高鐵與高快速公路，打造完善的環島交通路網。

7.台灣生技研發能量被看見！美國那斯達克掛牌公司Repligen Corporation（瑞普利金）30日宣布，併購台灣創新材料（台創材；Tantti Laboratory Inc.），但沒有揭露併購金額。業界以國際併購案估算，金額應由上億美元起跳，該交易案預計年底前完成。 這是近十年來台灣生技新創公司首起被併購案，且在美國資本市場低迷中，還能獲美國上市公司青睞，具指標意義。

8.台北市政府地政局30日公布最新4月實價登錄資訊顯示，房價又見創高，全市住宅價格指數126.60，標準住宅總價平均每戶為2,006萬元，標準住宅單價每坪63.87萬元，再度刷新史上三新高紀錄。

9.產發署30日邀集國內車廠，針對大陸自有品牌來台明訂管理機制，要求新導入品牌車款上市首年自製率就需達15％，且逐年提升。在此一自製率要求下，無異宣告大陸自有品牌低價來台搶市無望，過去市場頻傳的吉利、奇瑞、甚至比亞迪及中華積極籌備導入的台灣大通，相關計畫恐都將告終。

10.財政部最新性別統計顯示，2023年資本額逾10億元的2,600多家企業中，女性當家，擔任負責人、代表人或管理人的比重上升到14.98％，創該統計2014年納入企業資本額級距以來的最高水準。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)