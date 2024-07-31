《盤前掃瞄-國外消息》那指跌逾200點；半導體盤後止穩

【時報-台北電】國外消息：
1.那指跌逾200點，半導體盤後止穩
美股收盤漲跌不一，在微軟、蘋果、亞馬遜以及臉書母公司Meta本周公布財報前，科技類股似乎有出現被拋售的現象，尤其是半導體族群。費城半導體指數狂跌3.88%，其中，暴跌7%的NVIDIA盤後大漲5.45%。對未來財測樂觀的AMD雖收跌近1%，但盤後一度狂飆7.8%。重挫3.4%的台積電ADR，盤後也大幅反彈3%左右。聯準會於美國時間30日開始召開貨幣政策會議，預估隔天會公布會議結果。市場預估，此次利率不會變動，要等9月才可能降息。美股最新收盤行情，道瓊漲203.4點或0.5%，收40743.33點。那斯達克跌222.78點或1.28%，收17147.42點。標普500也跌27.11點或0.5%，收5436.43點。
2.美銀策略師：美股可能動盪到9月
美銀全球研究（BofA Global Research）29日發布報告指出，美股此波熱潮未來幾個月可能減速，因為由歷史與季節趨勢來看，標普500指數短期面臨回檔的風險持續上揚。
3.日銀決議前夕，市場估升息和縮減買債規模
日本銀行（央行）31日將公布最新決策，市場預期升息和削減購買日本公債規模，但是升息幅度和削減額度有各種揣測。目前薪資與物價變化更符合日銀預期的良性循環，但是6月數據顯示，勞工短缺令企業繼續面對加薪壓力。
4.股神大砍美銀，估續減持蘋果
股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）投資公司近日大賣美國銀行持股，三個交易日共賣出逾7.66億美元價值的美銀股票。部分投資專家也推估，巴菲特繼今年第一季大舉拋售蘋果1.16億股後，第二季可能再減碼至少1億股。
5.麥當勞業績弱，餐飲業響警鐘
由於主要市場的消費者在通膨壓力下控制開銷，速食龍頭麥當勞上季銷售未見起色，美國同店銷售額甚至出現赤字，而且本季的財測依然疲軟，敲響餐飲業警鐘。
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