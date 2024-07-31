【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收漲59.08點，為22223.57點。
2.台股前一交易日成交金額量增/縮為3850億元，5日均量為4400.84億元，10日均量為4792.81億元。
3.5日均線22327.22點，10日均線22955.03點，20日均線23291.6點。
4.5日RSI為31.39，10日RSI為36.45。
5.9日K值為17.21，9日D值為23.31。
6.20日乖離率為-4.59。
7.元大投顧：台股短短11個交易最多下跌超過2500點，跌幅約10.5%，跌點雖然可觀，但仍屬技術面漲多拉回的範疇。短線由於中東地緣政治恐越演越烈、美國大選不確定性仍高，近期的套牢籌碼與融資餘額尚需沈澱，操作皆以短進短出為主，適時見好就收。
8.永豐期貨：周二午盤過後台積電也拉尾反彈，終場指數震盪走高小漲作收，週選波動度明顯壓縮，價平和收斂回正常水位。目前指數量縮回4000億以下，留意後續補量攻擊方向，順勢操作為宜。
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