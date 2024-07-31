《櫃買市場》寶晶能源申請登錄興櫃

【時報記者張漢綺台北報導】寶晶能源(6987)送件申請登錄興櫃股票。

寶晶能源成立於107年7月，主要業務為再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務管理顧問，董事長為蔡佳?，總經理為陳來進，目前股本為37億4019萬元，112年營業收入為7.6億元，稅前盈餘為1.45億元，每股盈餘為0.55元。

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