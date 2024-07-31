【時報記者郭鴻慧台北報導】今年上半年房市表現火熱，一二手市場呈現價量齊揚走勢，上半年建物買賣移轉棟數17.7萬棟，年增27%，信義房價指數六都加上新竹，第二季房價指數年增4.8%~17%，整體房市呈現價量齊揚走勢，在房價頻創新高的過程，下半年影響房市重要變數就在股市與政策等關鍵因素。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年在股市寫下新高，市場資金與信心充沛，加上民眾對於房價信心看漲，同時間市場上短期呈現供需失衡，帶動一二手房市皆出現價量齊揚走勢，下半年雖然還是短期供給吃緊，但逐漸也有些挑戰出現，包括美國總統大選已經對於創高股市帶來調整壓力，銀行房貸也不若先前寬鬆，高漲的房價也可能迫使政策出手，不過從營建類股頻創新高的走勢來看，短期內市場資金還是對房市看好。
今年上半年建物買賣移轉棟數為17.7萬棟，年增27%，若對比信義房價指數，六都加上新竹地區，新北房價指數年增10.2%、桃園年增15.6%、新竹年增17.1%、台中年增14.9%、高雄年增13.1%，這5大都會區，房價指數年增率都超過1成，房價漲幅可觀。
一手市場統計前5月預售揭露6.3萬件，年增8成，同時也比去年1~6月還多，若搭配2024第二季國泰房價指數大廈模型價格來看，包括新北、桃園、台南的單價年增率都超過1成，全國則單價上揚7.9%，整體一手市場也呈現價量齊揚表現。
曾敬德指出，下半年房市挑戰會比上半年多，不過房市趨勢並未出現改變，股市、政策可能是下半年較大的變數。
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