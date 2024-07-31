【時報-台北電】大型科技股在發布財報前遭到拋售，周二標普500指數收黑，那斯達克指數下挫逾1%，費城半導體指數重挫近4%，輝達暴跌7%、台積電ADR跌3.4%。聯準會召開為期兩天的政策會議，亦成為市場關注焦點。值得注意的是，輝達與台積電ADR盤後反彈，目前較收盤價分別大漲5.67%和3.03%。
★四大指數
美股道瓊上漲203.40點或0.50%，收40,743.33點。
S&P500下跌27.10點或0.50%，收5,436.44點。
NASDAQ下跌222.78點或1.28%，收17,147.42點。
費城半導體下跌197.47點或3.88%，收4,890.15點。
★11大類股
能源類股(SPNY)漲1.54% 金融類股(SPSY)漲1.19%
房地產類股(SPLRCREC)漲0.76% 公用事業類股(SPLRCU)漲0.55%
工業類股(SPLRCI)漲0.27% 通訊服務類股(SPLRCL)漲0.16%
醫療類股(SPXHC)漲0.11% 原物料類股(SPLRCM)跌0.36%
非必需消費類股(SPLRCD)跌0.55% 必需消費類股(SPLRCS)跌0.66%
科技類股(SPLRCT)跌2.20%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)下跌0.89%，收422.92美元。
蘋果(AAPL)上漲0.26%，收218.80美元。
輝達(NVDA)下跌7.04%，收103.73美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.45%，收170.29美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.81%，收181.71美元。
2.焦點股
Alphabet(GOOGL)上漲0.45%，收170.29美元。
思科(CSCO)上漲0.31%，收48.14美元。
蘋果(AAPL)上漲0.26%，收218.80美元。
IBM(IBM)下跌0.24%，收191.04美元。
Salesforce(CRM)下跌0.26%，收257.93美元。
德州儀器(TXN)下跌0.44%，收200.99美元。
Meta(Meta)下跌0.54%，收463.19美元。
網飛(NFLX)下跌0.70%，收622.58美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.81%，收181.71美元。
微軟(MSFT)下跌0.89%，收422.92美元。
超微(AMD)下跌0.94%，收138.44美元。
艾司摩爾(ASML)下跌1.18%，收860.24美元。
恩智浦(NXPI)下跌1.61%，收251.68美元。
甲骨文(ORCL)下跌1.91%，收135.67美元。
慧與科技(HPE)下跌2.06%，收19.01美元。
英特爾(INTC)下跌2.27%，收30.13美元。
戴爾科技(DELL)下跌2.33%，收108.61美元。
特斯拉(TSLA)下跌4.08%，收222.62美元。
應用材料(AMAT)下跌4.30%，收196.74美元。
博通(AVGO)下跌4.46%，收143.52美元。
美超微(SMCI)下跌4.50%，收666.31美元。
美光(MU)下跌4.91%，收102.56美元。
安謀(ARM)下跌6.00%，收132.96美元。
高通(QCOM)下跌6.55%，收166.94美元。
輝達(NVDA)下跌7.04%，收103.73美元。
★台股 ADR
台積電下跌5.47美元或3.42%，收154.54美元，換算台股價格為1015.20元。
聯電下跌0.12美元或1.59%，收7.43美元，換算台股價格為48.81元。
日月光下跌0.28美元或2.81%，收9.68美元，換算台股價格為158.97元。
中華電信下跌0.18美元或0.49%，收36.62美元，換算台股價格為120.28元。（編輯：柯婉琇）
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