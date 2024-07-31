【時報記者張漢綺台北報導】長科*(6548)自結第2季稅後盈餘為5.08億元，單季每股盈餘為0.54元，相當於賺進1.35個資本額，長科*預估，第3季合併營收介於30.7億元到32.6億元間，較上季成長高個位數百分點，基於新台幣32.5元兌1美元之平均匯率假設，毛利率將落在24.4%到27.4%區間；營益率則介於15.1%到18.1%之間。

長科*於30日舉行法說會，由於客戶端回補庫存需求轉強，帶動訂單回籠，長科*自結第2季合併營收為29.53億元，季增8%，年減1%，符合先前法說會預估目標區間，受惠於營收規模成長，以及公司致力於改善產品組合與提升營運效率的效益顯現，單季營業毛利為7.43億元，季增23%，營業淨利4.26億元，季增29%，單季歸屬業主淨利達到5.08億元，以每股面額0.4元之股數計算，首季每股稅後盈餘為0.54元，優於上季0.47元，單季相當賺進1.35個資本額。

長科*表示，由於高毛利率產品出貨增加，第2季合併毛利率為25.1%，分別季增及年增3.1個百分點，優於法說會預期，營業淨利率為14.4%，季增2.3個百分點，年增1.3個百分點。

以製程區分，長科*的蝕刻比重逐季提升，第2季上升為53%，沖壓比重降至47%；以金額計算，第2季蝕刻營收較去年同期成長14%。

依產品組合來看，第2季所有產品線營收皆比上季成長，其中以IC導線架和QFN的成長幅度最明顯，代表網通及消費性電子市場需求持續增溫，單季IC導線架佔營收比重 31%、QFN 25%、Discrete 19%、QFP 16%及 EMC LED 9%；就應用別而言，長科第2季3C佔營收比重為44%，車用36%和工業18%。

展望第3季，長科*表示，網通及消費性電子需求持續增強，且客戶新產品陸續導入量產，下單力道開始復甦，預估第3季合併營收介於30.7億元到32.6億元間，將較上季成長高個位數百分點，基於新台幣32.5元兌1美元之平均匯率假設，預估毛利率將落在24.4%到27.4%區間；營益率則介於15.1%到18.1%之間。

在新產品方面，長科*開發PMMS 解決方案以高散熱、高反射率、耐高溫及高氣密性等特性，已獲得國際一線車廠採用，用量逐季大幅增加。除了車用領域之外，現已獲高階消費性電子客戶青睞而導入電視相關應用，預期下半年開始量產出貨，屆時該項產品的營收比重可望上升。