【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所8月1日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議三商餐飲(7705)申請股票上市案

三商餐飲實收資本額6.04億元，主要從事連鎖餐飲經營及相關產品銷售。2023年稅前淨利1.92億元，每股稅後盈餘3.11元；今年第一季稅前淨利0.95億元，每股稅後盈餘1.24元。

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