【時報-台北電】群創董事會通過授權董事長處分不動產案，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。群創南科D廠區TAC廠就是先前市場盛傳正在洽談出售的5.5代廠，群創公告等於證實了先前賣廠傳聞。而市場傳出買家就是先前盛傳的記憶體大廠美光。

群創指出，為配合業務需求暨爭取時效，呈請董事會授權董事長洪進揚於不低於擬處分資產在最近期財務報表上之帳面價值，參酌專業估價報告及市場行情資訊（同等規模廠房重置成本），與本案潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。

群創5.5代廠去年底正式停產，今年初以來有多個國際大廠前去南科看廠，洽談買廠事宜。據了解，5.5代廠可望花落美光，外傳交易金額約180億元，目前雙方正就合約內容相關細節討論當中，而群創在7月份已經開始搬遷廠內設備。對此，群創表示不對外界傳聞做評論。

由於生產線產能利用率調降，而且老舊的生產線已經沒有競爭力，去年以來群創陸續針對舊的廠房、產線展開調整。一方面把不具效益的舊廠關閉，轉往附加價值較高的非顯示器產品，其中一座3.5代線轉做FOPLP面板級封裝，預計在下半年出貨，另一座4代廠則是主攻醫療用面板和醫療感測器，供貨給集團旗下的睿生光電。另方面則透過廠區整併，鼓勵優退縮減人事支出，群創今年上半年關閉了南京的模組廠，未來也不排除出售南京廠房。

群創第二季本業已轉盈，如果下半年面板市況平穩，本業可望損益兩平。此外，5.5代廠廠房出售案可望在下半年定案，賣廠收益拉抬下，全年將轉虧為盈。(新聞來源 : 工商時報一袁顥庭／台北報導)