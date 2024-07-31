【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240730)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
聯電(2303) 友達(2409) 日月光投控(3711) 鈊象(3293) 立端(6245)
玉山金(2884) 廣達(2382) 英業達(2356) 威盛(2388) 矽格(6257)
超豐(2441) 力成(6239) 龍巖(5530) 南亞科(2408) 欣興(3037)
華通(2313) 佳邦(6284)
2.連續賣超四日的股票：
和碩(4938) 環泥(1104) 昇陽半導體(8028) 聯光通(4903) 中天(4128)
京元電子(2449) 美律(2439) 中環(2323)
3.連續賣超三日的股票：
正新(2105) 中租-KY(5871) 中鋼(2002) 大國鋼(8415) 聯華(1229)
遠東銀(2845) 台中銀(2812) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 仁寶(2324)
毅嘉(2402) 技嘉(2376) 微星(2377) 東元(1504) 聯強(2347)
聯發科(2454) 中菲行(5609) 景碩(3189) 台肥(1722) 國產(2504)
智原(3035) 南茂(8150) 華邦電(2344) 穩懋(3105) 台光電(2383)
國統(8936) 台燿(6274) 健鼎(3044) 南電(8046) 晶焱(6411)
4.連續賣超二日的股票：
宏碁(2353) 潤泰全(2915) 大江(8436) 上詮(3363) 立積(4968)
達麗(6177) 王道銀行(2897) 神達(3706) 三陽工業(2206) 華新(1605)
華航(2610) 廣積(8050) 義隆(2458) 精材(3374) 中磊(5388)
東台(4526) 華盈(3520) 智易(3596) 精成科(6191) 台虹(8039)
台郡(6269) 台達電(2308) 濱川(1569) 久正(6167) 全新(2455)
朋程(8255) 系統電(5309) 元翎(4564) 力積電(6770) 智擎(4162)
5.轉買為賣的股票：
台積電(2330) 台灣大(3045) 國泰金(2882) 中信金(2891) 元大金(2885)
統一(1216) 台塑化(6505) 南亞(1303) 寶成(9904) 遠百(2903)
台泥(1101) 佳世達(2352) 高技(5439) 合庫金(5880) 華南金(2880)
台新金(2887) 第一金(2892) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)
群益證(6005) 國票金(2889) 中興電(1513) 瑞軒(2489) 台塑(1301)
中石化(1314) 亞聚(1308) 南紡(1440) 長榮航(2618) 京城(2524)
世界(5347) 威剛(3260) 新美齊(2442) 矽統(2363) 群光(2385)
環球晶(6488) 致伸(4915) 力旺(3529) 正崴(2392) 英濟(3294)
TPK-KY(3673) 錸德(2349) 玉晶光(3406) 順達(3211) 合一(4743)
湧德(3689) 中再保(2851) 佶優(5452)
6.賣超前20名：
金融股：
中信金(2891) 玉山金(2884) 台中銀(2812) 兆豐金(2886) 國泰金(2882)
華南金(2880) 台新金(2887) 群益證(6005) 彰銀(2801)
電子股：
聯電(2303) 華邦電(2344) 友達(2409) 台積電(2330) 廣達(2382)
旺宏(2337) 英業達(2356) 景碩(3189) 光寶科(2301) 和碩(4938)
南亞科(2408)
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