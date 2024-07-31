【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240730)
1.外資連續買超五日以上的股票：
中華電(2412) 晟德(4123) 遠東新(1402) 飛宏(2457) 越峰(8121)
力致(3483) 藥華藥(6446)
2.連續買超四日的股票：
工信(5521) 茂迪(6244) 群聯(8299) 福華(8085) 優群(3217)
定穎投控(3715)
3.連續買超三日的股票：
上海商銀(5876) 華星光(4979) 弘憶股(3312) 建漢(3062) 藍天(2362)
智冠(5478) 新纖(1409) 頎邦(6147) 中美晶(5483) 鈺創(5351)
伍豐(8076) 益登(3048) 聯茂(6213) 富喬(1815) 廣運(6125)
凌巨(8105) 元太(8069) 九豪(6127) 富旺(6219) 南仁湖(5905)
協易機(4533)
4.連續買超二日的股票：
國建(2501) 新普(6121) 上緯投控(3708) 上曜(1316) 鈺邦(6449)
欣陸(3703) 晟楠(3631) 臺企銀(2834) 裕隆(2201) 美利達(9914)
宏全(9939) 橘子(6180) 福懋(1434) 和桐(1714) 台聚(1304)
台船(2208) 慧洋-KY(2637) 中鴻(2014) 勤美(1532) 鄉林(5531)
宏盛(2534) 高力(8996) 台橡(2103) 鈺齊-KY(9802) 文曄(3036)
華泰(2329) 寬魚國際(6101) 一詮(2486) 晉倫(6151) 廣明(6188)
德晉(3466) 奇鋐(3017) 雙鴻(3324) 冠軍(1806) 台康生技(6589)
驊訊(6237) 樂事綠能(1529) 精剛(1584) 中釉(1809)
5.轉賣為買的股票：
網家(8044) 潤泰新(9945) 興富發(2542) 亞翔(6139) 東捷(8064)
群創(3481) 建錩(5014) 宜特(3289) 欣巴巴(9906) 金居(8358)
三發地產(9946) 永捷(4714) 正德(2641) 亞昕(5213) 精確(3162)
鉅陞(5529) 富驊(5465) 神盾(6462) 富強鑫(6603) 振曜(6143)
創惟(6104) 彩晶(6116) 新光金(2888) 三商壽(2867) 金寶(2312)
宏捷科(8086) 同致(3552) 網龍(3083) 長榮(2603) 陽明(2609)
新興(2605) 華固(2548) 日勝生(2547) 力麒(5512) 合晶(6182)
元晶(6443) 原相(3227) 榮剛(5009) 欣銓(3264) 東洋(4105)
啟碁(6285) 輔信(2405) 尚立(3360) 聯合(4129) 中裕(4147)
立凱-KY(5227) 譜瑞-KY(4966) 同亨(5490) 至上(8112) 映泰(2399)
單井(3490) 千附(8383) 光環(3234) 擎亞(8096) 浩鼎(4174)
松瑞藥(4167) 宇環(3276) 合正(5381) 敬鵬(2355) 德宏(5475)
旭軟(3390) 精星(8183) 律勝(3354) 凱崴(5498) 樺晟(3202)
萬旭(6134) 常珵(8097) 信音(6126) 力麗店(5364) 佳必琪(6197)
宣德(5457) 良維(6290) 禾昌(6158) 協益(5356) 康舒(6282)
保銳(8093) 僑威(3078) 及成(3095) 鉅祥(2476) 均豪(5443)
東浦(3290) 錦明(3230) 中光電(5371) 松上(6156) 高僑(6234)
泰谷(3339) 旺矽(6223) 立碁(8111) 光洋科(1785) 鈺德(3050)
能率網通(8071) 亞通(6179) 先進光(3362) 佳能(2374) 華容(5328)
信昌電(6173) 立敦(6175) 艾華(6204) 蜜望實(8043) 協禧(3071)
台嘉碩(3221) 台半(5425) 昇銳(3128) 普誠(6129) 加百裕(3323)
宇瞻(8271) 十銓(4967) 太景*-KY(4157) 廣穎電通(4973) 盛弘(8403)
高端疫苗(6547) 大學光(3218) 長科*(6548) 聚和(6509) 建舜電(3322)
辛耘(3583) 坤悅(5206) 錸寶(8104) 聯上發(2537) 瑞基(4171)
新盛力(4931) 健喬(4114) 連展投控(3710) 醣聯(4168) 晟銘電(3013)
天宇(8171) 艾訊(3088) 森崴能源(6806) 大宇資(6111) 富野(2736)
新漢(8234) 台星科(3265) 笙泉(3122) 皇昌(2543) 亞矽(6113)
新復興(4909) 順藥(6535) 佳和(1449) 永崴投控(3712) 典範(3372)
6.買超前20名：
金融股：
新光金(2888)
電子股：
群創(3481) 均豪(5443) 東捷(8064) 富喬(1815) 彩晶(6116)
鑫科(3663) 文曄(3036) 一詮(2486) 鈺德(3050)
傳產股：
大同(2371) 潤泰新(9945) 皇昌(2543) 聯上發(2537) 力麒(5512)
華建(2530) 長榮(2603) 上曜(1316) 森崴能源(6806) 遠東新(1402)
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