【時報-台北電】證交所2024年07月30日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加4.72億元，成為3259.47億元，融券餘額較前一日減少1188張，成為197977張。(資料來源:證交所)

《集中市場》30日外資賣超236.08億元，投信買超94.32億元
《櫃買市場》30日融資增為1121.35億元，融券增為59082張
《集中市場》集中市場11:00，指數22252.51點，成交值2130.08億元
《集中市場》集中市場12:00，指數22257.41點，成交值2556.80億元
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