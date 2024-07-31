【時報-台北電】2024年07月30日櫃買市場總體自營商賣超9.31億元，投信買超13.74億元，外資賣超7.27億元。(資料來源:櫃買中心)

《集中市場》30日外資賣超236.08億元，投信買超94.32億元
《櫃買市場》30日融資增為1121.35億元，融券增為59082張
《外資》賣超股：中信金、聯電、華邦電
《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數263.57點，成交值644.65億元
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