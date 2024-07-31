【時報-台北電】2024年07月30日集中市場總體自營商賣超75.50億元，投信買超94.32億元，外資賣超236.08億元。(資料來源:證交所)

《櫃買市場》30日外資賣超7.27億元，投信買超13.74億元
《集中市場》30日融資增為3259.47億元，融券減為197977張
《外資》賣超股：中信金、聯電、華邦電
《集中市場》集中市場11:00，指數22252.51點，成交值2130.08億元
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