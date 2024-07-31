【時報記者郭鴻慧台北報導】期交所舉辦「113年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽活動」，初賽於5月13日至7月17日進行，總計47個交易日，共吸引51所大專院校、270隊共956位學生組隊報名參賽。歷經長達2個多月，在臺股行情變動下，競賽排名不斷更迭變化，最後競賽結果終於揭曉，接下來將有50隊符合資格隊伍取得進入複賽資格。

本次競賽初賽由世新大學財務金融系暫時取得領先，2、3名則分別為臺北商業大學財務金融系及逢甲大學財務金融系。前三名隊伍分別是世新大學財務金融系「我沒K」隊、臺北商業大學財務金融系「比期堡」隊，以及逢甲大學財務金融系「八萬我來了」隊。另前十名隊伍中，尚有朝陽科技大學、中正大學、中國文化大學及中原大學等。

「113年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽活動」複賽將於8月5日至10月16日（共51個交易日）正式開始，各隊仍須完成交易臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨等四類商品，且交易天數亦須達競賽期間交易日二分之一（26天）以上。為鼓勵採取穩健之交易策略及重視風險控管，最終成績將先依「夏普比率」前30名，再依初複賽「總獲利金額」排序取前20名，冠軍團隊獎金8萬元，指導老師獎金3萬元。另初複賽符合資格之參賽隊伍隊員(學生)中將於複賽競賽結束後隨機抽出「好學獎」50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元。以鼓勵參賽同學積極參與，學習期貨交易相關知識。