【時報-台北電】台積電週二尾盤回神，台股尾盤收斂跌幅。永豐期貨表示，加權指數週二上漲59.08點，收在22223.57點，成交值3914.88億元。台指期下跌4點至22252點，正價差為28.43點。籌碼面部分，三大法人賣超201.42億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2598口至-18148口，其中外資淨空單增加2736口至-39033口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1283口至-22780口。

市場靜待FOMC會議、就業數據報告，以及大型科技巨頭財報(微軟、AMD、Meta、APPLE、Amazon、Intel)即將公布，預計Fed將透露9月啟動降息訊號，週一美股四大指數漲跌互見。

永豐期貨表示，週二早盤指數刷洗劇烈，但10:30跌破夜盤低點恐慌情緒並未蔓延，且隨後IC封測等台積電概念股量縮價穩，午盤過後台積電拉尾反彈，終場指數震盪走高小漲作收，週選波動度明顯壓縮，價平和收斂回正常水位。目前指數量縮回4000億元以下，留意後續補量攻擊方向，順勢操作為宜。（編輯：沈培華）

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