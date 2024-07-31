《生醫股》共信-KY動物抗癌新藥 遞件申請台灣藥證

【時報記者郭鴻慧台北報導】共信-KY(6617)旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」正式送出申請台灣藥證，正式宣告進軍寵物癌症用藥的藍海市場。一般而言，依照正常申請審查期間來推估，從申請至取得許可約6~10個月，有機會在2025年上半年取得藥證。

在高齡化、少子化、疫情衝擊下，很多人飼養貓、狗等寵物，根據台灣經濟研究院的統計指出，截至2022年國內貓狗新飼養登記數量已達18萬隻，遠超過每年約10萬的新生兒人口。

據Global Market Insights的數據，2022全球寵物產業市值約2610億美元，並且預計到2027年將成長至3500億美元，年複合成長率CAGR高達6.1%；毛經濟將是台灣下個兆元產業。

共信-KY，針對犬類黑色素腫瘤部位注射治療，獲得初步臨床試驗成效，昨(30)日正式提交農業部，申請寵物抗癌用藥，未來成功上市銷售後，將成為營收成長動能來源之一。