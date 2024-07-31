大陸海關30日公布，2023年跨境電商進出口額較2018年成長了1.2倍。初步測算，今年上半年進出口人民幣1.22兆元，年增10.5％，成長率高於同期整體外貿4.4個百分點。現在大陸海關每年監管的跨境電器、跨境郵件快件包裹量達70億多件，平均每天約2,000萬件。

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