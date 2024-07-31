隨著溧陽高新區創智園內的微電網管控平台近日上線，江蘇規模最大的工業園區微電網啟用。微電網是指由分散式太陽能發電、儲能系統等打造的獨立於大電網外的小型電力系統，較適用於企業大樓、工業廠房聚集且對用電穩定要求高的工業園區。

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