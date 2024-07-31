據中石油天然氣集團青海油田分公司消息，截至7月29日，青海油田今年累計銷售航煤產品5,993噸。青海油田格爾木煉油廠生產的航煤產品，從供應青海海西州格爾木、花土溝、德令哈機場，擴展至玉樹、果洛機場多個市場。格爾木煉油廠是青海、西藏兩省區唯一的煉油廠。

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