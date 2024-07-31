四接「協和電廠更新改建計畫」環評專案小組會議，去年因黑箱爭議擇期再審，並在台電申請展延下，原本今年7月底前補件後安排審查，然環境部指出，台電申請展延至12月31日前補正資料，依照規定，展延申請次數沒有限制。環團呼籲台電不要看風向，直接宣布撤案。
環境部長彭啟明昨表示，29日晚間收到台電來文申請展延5個月，依照往例，允許台電於今年12月31日前補正資料，環境部收到資料後，再開始安排環委審查，並啟動經濟部或開發單位、公民團體推派共6名專家、學者參與審查的程序，不過依照環評規定，沒有特別限制開發單位提出展延的次數。
守護外木山行動小組召集人王醒之分析，賴清德總統對於未來能源配比方案，有可能受8月初召開的國家氣候變遷對策委員會影響，加上此時強行送件，執政黨將更難掌握其政治效應，成為台電申請展延的原因，但台電不該用半年的時間看風向，應思考更永續、環境友善的四接替代方案。
王醒之並指出，展延期間，環境部有時間組織諮詢性的委員會，讓基隆港航運、國防城市安全、海洋生態、公民社會等多元的聲音進入環評會。
台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則指出，去年使用率僅20多％的協和3、4號機今年12月除役後，大家就會了解沒有協和，也不會缺電，台電與其申請展延，不如乾脆撤案，並將開發四接的龐大資源，投入節能、能源管理、儲能及再生能源，更能降低空汙、碳排、保護生態、基隆港市安全與國安。
基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府會站在市民的立場，為基隆民眾好好把關。
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