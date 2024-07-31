為協助商業街區微小型店家朝低碳化、智慧化轉型，經濟部去年4月提升級轉型計畫，給予店家補助，但推動後執行不力。審計部決算審核後直指，2023年該計畫執行率未及3成，且補助後缺乏追蹤機制，甚至有3家根本不在商業街區範圍內，距離超出10公里也納入。

商發署2023年4月推動「街區店家升級轉型計畫」，主要是協助商業街區員工在9人以下微小型店家，只要提出8項低碳化、智慧化升級轉型，就給予每一店家最高5萬元補貼，期限到2025年底止；總經費2億元，由疫後特別預算支應。

但審計部決算調查，截至2023年底止，商發署分配預算有1億3300萬元，但累計僅花3136萬餘元，執行率僅23.5％，未及3成。其次，核定補助80條街區2406家店家的低碳化及智慧化項目。但該署對於業者追蹤機制，竟只有辦理問卷調查，沒有獲補助後落實的追蹤規畫，有待檢討改善。

更誇張的是還出現「審核浮濫」現象，補助店家是由學者及機關代表組成審查小組，擇定商業特色主題街區，以街區主街前後或連接街1公里範圍內街道為主，每街區補助40家。但審計部運用Google Earth查核，發現80條街區2406家店家中，竟有23條街34家所在位置距離街區2公里以上，其中更有3家超過10公里，不符規定。

商發署對此表示，預算執行不力部分，已努力提高，2025年度將規畫顧問關懷訪視諮詢。對於補助店家超出商圈範圍與未有追蹤機制，將注意相關補助規定，加強審查。