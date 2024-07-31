為協助商業街區微小型店家朝低碳化、智慧化轉型，經濟部去年4月提升級轉型計畫，給予店家補助，但推動後執行不力。審計部決算審核後直指，2023年該計畫執行率未及3成，且補助後缺乏追蹤機制，甚至有3家根本不在商業街區範圍內，距離超出10公里也納入。
商發署2023年4月推動「街區店家升級轉型計畫」，主要是協助商業街區員工在9人以下微小型店家，只要提出8項低碳化、智慧化升級轉型，就給予每一店家最高5萬元補貼，期限到2025年底止；總經費2億元，由疫後特別預算支應。
但審計部決算調查，截至2023年底止，商發署分配預算有1億3300萬元，但累計僅花3136萬餘元，執行率僅23.5％，未及3成。其次，核定補助80條街區2406家店家的低碳化及智慧化項目。但該署對於業者追蹤機制，竟只有辦理問卷調查，沒有獲補助後落實的追蹤規畫，有待檢討改善。
更誇張的是還出現「審核浮濫」現象，補助店家是由學者及機關代表組成審查小組，擇定商業特色主題街區，以街區主街前後或連接街1公里範圍內街道為主，每街區補助40家。但審計部運用Google Earth查核，發現80條街區2406家店家中，竟有23條街34家所在位置距離街區2公里以上，其中更有3家超過10公里，不符規定。
商發署對此表示，預算執行不力部分，已努力提高，2025年度將規畫顧問關懷訪視諮詢。對於補助店家超出商圈範圍與未有追蹤機制，將注意相關補助規定，加強審查。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：