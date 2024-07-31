永豐金證券第5度前往雲林，總經理張李章隆帶領30位志工在麥寮舉辦「友善土地」生態之旅，邀請家扶中心110位親子參與，體驗農業與綠色能源的結合、太陽能農業系統運作、感受食農教育土地到餐桌的意涵。除透過趣味遊戲教育防詐騙知識，並以唐氏症基金會庇護商品與家扶家庭分享，以行動落實永續承諾。
張李章隆表示，永豐金證券深耕雲林，除有虎尾分公司提供投資理財服務，並自2018年起支持雲林家扶中心，以舉辦親子活動，關懷扶助家庭的兒童及青少年。面對全球淨零排放趨勢，持續推動環保永續理念，今年活動融入綠能知識，認識太陽能發電與安心農業栽培法，從輕鬆有趣體驗過程了解食物來源。
雲林家扶主任廖志文表示，自2018年起，永豐金證券每年都會邀請雲林家扶親子度過歡樂的一天，結合在地產業、地方特色、安全飲食、藝文滋養、永續關懷與消除貧窮，這次選擇在晁陽綠能園區與家扶親子共享歡笑，除了一起體驗環境永續，更看見在地的人文與產業，原來「永續」可以如此貼近生活。
家住隔壁鄉鎮就讀小六的倩倩、弟弟和媽媽參加活動，第一次來到晁陽綠能園區，才知道家的附近有這樣一個地方。採摘「過貓」時開心的表示：「太陽能板下還可以種菜，真是好厲害。」全家人一起動手做草頭寶寶，看之後長出來的髮型誰比較特別。倩倩謝謝永豐金證券的叔叔阿姨一起玩，真的好開心。
永豐金證券體認偏鄉資源不足，為推動金融知識普及，永豐志工規畫簡單好玩的套圈圈遊戲，引導學習防詐騙知識，提升面對詐騙的敏感度及自我保護的能力。
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