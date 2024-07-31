金管會：主動式、多資產ETF明年問世

金管會30日公布，將開放主動式ETF以及被動式多資產ETF，今年底前法規、系統先調整好，2025年可望有首檔商品問世，預估2026年規模上看2000億。金管會副主委陳彥良形容，過去的被動式ETF類似獲得制式便當，未來主動式ETF就形同有了新餐廳，投資人不必每天奔波買菜，會有才華橫溢的廚師替投資人買菜料理。

為了因應行政院經濟發展委員會的整體國家經濟發展策略，金管會積極打造具台灣特色的「亞洲資產管理中心」，參考國際的監理情況，將開放主動式ETF與被動式多資產ETF，落實商品多元化政策。

主動式ETF是在交易所掛牌交易商品，由基金經理人依照投資目標與投資策略主動建構投資組合，並進行操作。而被動式ETF則是追蹤、模擬或者複製標的指數的績效表現，目標是與指數表現相符。

金管會同時公布遊戲規則，包含全透明，投信公司要在每日開盤之前公布昨日的投資組合。陳彥良表示，透明是最好的防腐劑，基金送件時證期局會審查，同時評估商品的合理性。其次，不強制須有績效參考指標；至於被動式多資產ETF，金管會初期是開放固定比例的股票與債券平衡型被動式ETF，後續也會滾動式檢討，再進一步開放。

時程規畫上，金管會今年底前修正《證券投資信託基金管理辦法》及《證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則》，同步請證交所、櫃買中心及投信投顧公會就商品發行銷售、資訊揭露、申購買回作業、流動量提供等修正相關規範及調整電腦作業系統，預計2025年將有首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易。

金管會統計，截至今年6月底，計有238檔證券投資信託ETF，市場規模已達5兆2918億元，占整體證券投資信託基金規模8兆4071億元的62.95％，已為亞洲市場第3大規模，具備一定的發展潛力。

陳彥良表示，觀察國外ETF發展趨勢，投資人對主動式ETF及多資產ETF均有強烈需求，台灣若要成為亞洲資產管理中心，勢必要有優質金融商品，金管會決議開放新型ETF，如同開啟一扇新的門，希望藉這一步創新，創造好的方向與開始。