經濟部急出手封殺大陸車，且範圍寬到只要跟大陸沾上邊就格殺勿論，也罔顧任何一個產業調整供應鏈，都需一定時間，汽車產業鏈規模繁雜，動輒數年都不為過，然經濟部卻荒謬地在公布新制後，不到48小時就實施，要說不是「做給賴總統看」，恐怕沒人信，職司產業政策的經濟部可如此短視，令人汗顏。
看看經濟部官網的說帖，「國際間中國大陸低價車輛傾銷各國，已引起國際關切」，並以歐盟對大陸電動車課徵反補貼稅、美國5月宣布提高中國大陸電動車進口關稅至100％為例，還把日本、韓國及土耳其等國都拉進來，試圖強化封殺大陸車的政策正當性。
問題在於，台灣與大陸的經貿關係特殊，早在ECFA時就封殺大陸整車來台，等同已設下低價傾銷的防火牆，這是其一。再者是若按照經濟部設定的「大陸車」標準，只要跟大陸扯上邊的都算，上半年還不到1.8萬台，要說對台灣市場造成多大影響，這根本說不通。
經濟部很聰明，知道拿提高自製率、保護國內零組件業者當理由，站得住腳；但也忽視台灣汽車市場規模太小，提高自製率就必須付出高額成本，最終還是轉嫁給消費者，當進口車拿下半壁江山時，國產車若因此貴個1成、喪失價格競爭力，自製率再高都沒用。
也因為規模太小，有競爭力的汽車零組件廠商早就前進海外，在大陸設廠、希望打入大陸品牌供應鏈的也不少，經濟部以「通殺」大陸車的政策自滿得意時，到底有沒有想過，若大陸也採此作法，將跟「台灣」扯上邊的廠商排除在其供應鏈之外，受傷的又是誰？
車輛公會早在7月初就發出說帖，苦口婆心提醒經濟部「支持拉高自製率、但初期不宜過高」，講白一點就是，拉高國產自製率本來就沒人反對，但應務實衡量市場規模，以及台廠的成本負荷程度，絕對不可急就章，對照經濟部閃電頒布的新令，顯然是當耳邊風。
坐在辦公室畫大餅、憑空想像的產業決策，頂多就是不用功、不務實，但如果把產業政策當作政治籌碼，一味地迎合上意，跟著先射箭再畫靶，賠上的將是產業競爭力。如今，我們再次看到，什麼叫「為政治服務」的產業政策，莫此為甚。
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